Вместо одной вакцины сделали другую: в Ровенской области женщине во время иммунизации вкололи не тот препарат

В медучреждении говорят, что ошибка произошла на этапе внесения данных.
В Ровенской области женщине во время вакцинации укололи препарат CoronaVac, в то время как иммунизироваться местная жительница хотела AstraZeneca.
Об этом пишет издание "Ровно 1".
Как стало известно, инцидент произошел в городе Сарны. Там местная жительница сделала в районной поликлинике вакцину от коронавируса. Иммунизироваться она хотела препаратом AstraZeneca, однако вместо него ей вкололи китайскую вакцину.
В самом же медучреждении говорят, что ошибка произошла на этапе внесения данных.
“По проверке всей бумажной документации и по пояснительным запискам персонала, который был задействован в проведении этой вакцинации, выплывает, что пациентке провели иммунизацию препаратом AstraZeneca. Сейчас по сопоставлению все остаточных доз вакцины и вакцинированных доз, никаких неточностей не обнаружили”, — сообщила главная врач Сарненского районнго центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Максимук.
В свою очередь пациентка, которой вкололи не тот препарат, обратилась в полицию. Женщина написала два заявления: в отношении медиков, которые якобы допустили халатность, а также в отношении копов, не составивших протокол первый раз.
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