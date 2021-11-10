Вместо одной вакцины сделали другую: в Ровенской области женщине во время иммунизации вкололи не тот препарат

Вместо одной вакцины сделали другую: в Ровенской области женщине во время иммунизации вкололи не тот препарат

В медучреждении говорят, что ошибка произошла на этапе внесения данных.

В Ровенской области женщине во время вакцинации укололи препарат CoronaVac, в то время как иммунизироваться местная жительница хотела AstraZeneca.

Об этом пишет издание "Ровно 1".

Также читайте Как изменилось течение коронавируса в Украине и чем опасен новый "Дельта"-штамм

Как стало известно, инцидент произошел в городе Сарны. Там местная жительница сделала в районной поликлинике вакцину от коронавируса. Иммунизироваться она хотела препаратом AstraZeneca, однако вместо него ей вкололи китайскую вакцину.

В самом же медучреждении говорят, что ошибка произошла на этапе внесения данных.

“По проверке всей бумажной документации и по пояснительным запискам персонала, который был задействован в проведении этой вакцинации, выплывает, что пациентке провели иммунизацию препаратом AstraZeneca. Сейчас по сопоставлению все остаточных доз вакцины и вакцинированных доз, никаких неточностей не обнаружили”, — сообщила главная врач Сарненского районнго центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Максимук.

В свою очередь пациентка, которой вкололи не тот препарат, обратилась в полицию. Женщина написала два заявления: в отношении медиков, которые якобы допустили халатность, а также в отношении копов, не составивших протокол первый раз.

Читайте также:

ЕС исключает Украину из "зеленого списка" из-за ситуации с коронавирусом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку