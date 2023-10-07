"Вирус никуда не исчез": иммунолог рассказал о темпах вакцинации в Украине

В Украине утвердили обновленные рекомендации по вакцинации против коронавирусной инфекции. Однако украинцы не торопятся с вакцинацией.

Об этом сообщил Федор Лапий, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

"Есть такой термин, который можно использовать и здесь, объясняю усталостью (снижение темпов вакцинации — ред.) За годы продолжающейся пандемии, потому что вирус никуда не исчез. Мы имеем сейчас обеспокоенность относительно нового мутированного субварианта вируса. И заболеваемость в Украине растет. Но люди устали, и расслабились. Коронавирус приобрел признаки сезонной инфекции и, конечно, если вокруг тебя не так умирают, не так сильно болеют, как это было, например, в первый-второй год пандемии, то люди расслабляются", — сказал он, отвечая на вопросы о темпах вакцинации.

Он также отметил, что молодым людям без сопутствующих хронических заболеваний, чтобы защитить от тяжелого течения коронавируса, нужно кроме первичной вакцинации, которая предусматривает введение двух доз, получить первый бустер.

Напомним, что вакцинацию против коронавирусной инфекции в Украине могут сделать обязательной для некоторых категорий граждан, так называемых групп риска.

Кроме того, стало известно, что новый штамм коронавируса " Пирола" к концу сезона будет превалировать в Украине. "Пирола" очень быстро замещает привычный штамм "Омикрон", который сейчас циркулирует почти по всему миру.

Новый вариант коронавируса "Пирола " (BA.2.86), впервые обнаружившегося в Израиле, появился в США, Дании и Британии. В Украине его случаев не зарегистрировано.

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