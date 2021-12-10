Виртуальные карты для получения тысячи за вакцинацию оформили уже более 300 тыс. украинцев – Федоров

Виртуальные карты для получения тысячи за вакцинацию оформили уже более 300 тыс. украинцев – Федоров

Большинство банков проходит процесс подключения.

С 9 декабря украинские банки начали выпускать виртуальные карты для проекта "еПидтримка", предусматривающего выплаты по тысяче гривен для вакцинированных украинцев.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Вчера первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта "еПидтримка". Федоров сообщил, что к настоящему моменту уже открыто 302 310 банковских автомобилей. Из них:

Монобанк — 255 039

Банковство — 25 611

Альфа-банк — 21 660

По словам Федорова, остальные банки проходят процесс подключения.

Он также предложил всем пользователям поучаствовать в бета-тестировании услуги.

"Старт тестирования — с 13 декабря. Обновляйте "Действие" в маркетах уже сейчас, записывайтесь прямо в приложении и будьте первыми, кто воспользуется услугой", — сообщил Федоров.

Напомним, тысяча гривен, которые получит каждый вакцинированный украинец от 19 декабря независимо от даты прививки, будут выплачены на специальные банковские карты в "Действии". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно.

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