Виртуальные карты для получения тысячи за вакцинацию оформили уже более 300 тыс. украинцев – Федоров

Большинство банков проходит процесс подключения.
С 9 декабря украинские банки начали выпускать виртуальные карты для проекта "еПидтримка", предусматривающего выплаты по тысяче гривен для вакцинированных украинцев.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Вчера первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта "еПидтримка". Федоров сообщил, что к настоящему моменту уже открыто 302 310 банковских автомобилей. Из них:
- Монобанк — 255 039
- Банковство — 25 611
- Альфа-банк — 21 660
По словам Федорова, остальные банки проходят процесс подключения.
Он также предложил всем пользователям поучаствовать в бета-тестировании услуги.
"Старт тестирования — с 13 декабря. Обновляйте "Действие" в маркетах уже сейчас, записывайтесь прямо в приложении и будьте первыми, кто воспользуется услугой", — сообщил Федоров.
Напомним, тысяча гривен, которые получит каждый вакцинированный украинец от 19 декабря независимо от даты прививки, будут выплачены на специальные банковские карты в "Действии". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.