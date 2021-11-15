Винницкая область переходит в "красную" зону: когда в регионе усилят карантин

Винницкая область переходит в "красную" зону: когда в регионе усилят карантин

Строгие карантинные ограничения начнут действовать в регионе с 18 ноября.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Винницкая область переходит в "красную" зону. Строгие карантинные ограничения начнут действовать в регионе от 18 ноября. Такое решение было принято сегодня, 15 ноября, во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, "красный" уровень эпиднебезопасности предполагает ряд карантинных ограничений, вводимых в регионах. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Однако ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы. Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Отметим, Винницкая область станет 19 регионом, где установлен "красный" уровень эпиднебезопасности. По состоянию на 15 ноября в "красной" зоне находится уже большинство территории страны — 18 регионов.

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