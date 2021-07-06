Виктор Ляшко в Брюсселе провел переговоры о признании в ЕС украинских ковидних сертификатов

Виктор Ляшко в Брюсселе провел переговоры о признании в ЕС украинских ковидних сертификатов

Глава Минздрава встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге и пригласил его в Киев.

Во вторник, 6 июля, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко завершил свой визит в Брюссель, где, в частности, договаривался о признании в Евросоюзе украинских ковидних сертификатов на все вакцины, разрешенные ВОЗ. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

По словам министра, его встреча с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге оставила приятные впечатления. "Вдохновляющая встреча. Очень рад поддержке наших инициатив на таком высоком уровне ", — отметил он.

Среди проблемных вопросов, которые обсуждались на этой встрече, было признание в Европе украинских ковидних сертификатов. Кроме того, стороны обсудили равный доступ к вакцинам, новую стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года, совершенствование подходов к финансированию отрасли, трансформацию больниц с привлечением инноваций и инвестиций, медицинское образование и врачебное самоуправление, добровольное медицинское страхование и др.

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Как сообщил министр, директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в ближайшее время может посетить Украину. "Получил согласие от Ганса в ближайшее время совершить пробежку в одном из активных парков Украины", — намекнул Виктор Ляшко.

Вопрос ковидних сертификатов глава Минздрава также поднимал на встречах с представителями директоратов Еврокомиссии (SANTE, NEAR).

"Есть понимание, есть поддержка, есть идеи и желание их реализовывать вместе. Будем и дальше работать для полноценной интеграции в европейское медицинское пространство ", — отметил министр.

Напомним, что с 1 июля в Украине можно получить ковидний сертификат, а в обновленном приложении "Действие" он появится в течение месяца для почти для 600 000 Украинская, которые уже получили две дозы прививки.

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