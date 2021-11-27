Ведущие фармкомпании сообщили, когда начнут бороться с новым штаммом коронавируса "Омикрон"

Ведущие фармкомпании сообщили, когда начнут бороться с новым штаммом коронавируса "Омикрон"

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают создать вакцину против нового штамма за 100 дней

Производители вакцин выразили уверенность, что смогут быстро адаптировать свои препараты, если новый штамм коронавируса B.1.1.529 – Omicron распространится по миру.

Об этом сообщает Sky news.

Данные, имеющиеся у ученых, свидетельствуют о том, что этот штамм B.1.1.529 имеет некоторые "относительные" мутации и повышенный риск повторного заражения.

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Есть также опасения, что этот вариант может быть более устойчив к вакцинам, которыми прививают людей во всем мире.

В частности, компании Pfizer и BioNTech ожидают, что "смогут разработать и изготовить специально изготовленную вакцину против этого варианта примерно за 100 дней при условии одобрения регулятора".

Компания Moderna заявила, что с начала 2021 года разработала "всеобъемлющую стратегию для предсказания новых вариантов заражений", включая три уровня реагирования, если иммунитет под ударами ослабнет.

Напомним, что в пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса, который получил название "Омикрон" как вызывающий беспокойство.

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