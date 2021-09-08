Вакцинацию стимулируют азартом: в Грузии устроили лотерею для привитых от коронавируса

Вакцинацию стимулируют азартом: в Грузии устроили лотерею для привитых от коронавируса

Общий фонд COVID-лотереи составляет почти миллион долларов.

В понедельник, 13 сентября, в Грузии стартует регулярная лотерея для граждан, которые вакцинировались хотя бы одной дозой любой из зарегистрированных в стране вакцин против коронавируса.

Об этом сообщает портал "Грузия. Онлайн ".

Ежедневно все вакцинированные будут участвовать в лотерее, во время которой будут разыгрывать денежные призы в размере 100 и 500 грузинских лари (32 и 160 американских доллара соответственно). Каждый понедельник, сразу после ежедневной лотереи будет происходить розыгрыш недельных денежных призов — 5 000 и 10 000 лари (1,6 тысячи и 3,2 тысячи долларов). На Новый год состоится розыгрыш главного приза — 100 000 лари (более 32 000 долларов).

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По информации Координационного совета по борьбе с эпидемией при Кабинете министров Грузии, общий фонд COVID-лотереи составляет 2,8 млн лари (примерно 900 000 американских долларов).

Участие в лотерее будет происходить на основе персональных данных, которые фиксируют при регистрации на вакцинацию. О победе в лотерее поступит оповещения на номер телефона, который указал вакцинированный.

Таким образом в Грузии, где сейчас вакцинировано только 13 процентов населения, хотят стимулировать увеличение количества прививок.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания дал поручение выплатить премию в размере 100 000 гривен первой женщине в объединенной территориальной общине, которая забеременеет после вакцинации.

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