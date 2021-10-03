Вакцинация в Украине: в Минздраве рассказали, сколько людей сделали прививки от COVID-19

Вакцинация в Украине: в Минздраве рассказали, сколько людей сделали прививки от COVID-19

В целом вакцинировались почти 13 млн украинцев.

В Украине за минувшие сутки, 2 октября, почти 53 тысячи человек вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, одну дозу препарата получили 28 800 украинцев, а полностью иммунизацию прошли 24 190 человек. Сделать вакцину желающие могли в 500 мобильных бригадах, в 1706 пунктах, а также в 385 центрах вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу — 7 173 268 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 755 315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 928 583 прививок", — рассказали в пресс-службе МОЗ.

Напомним, что в Украине вводят обязательную вакцинацию для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Но в этот перечень могут добавить еще медиков.

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