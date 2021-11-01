Вакцинация против коронавируса: какое время суток лучше всего подходит для прививки

Вакцинация против коронавируса: какое время суток лучше всего подходит для прививки

По результатам исследований группы иностранных ученых, прививку лучше делать утром.

Ученые Швейцарии и Германии провели исследования активности иммунной системы в зависимости от времени суток и определили, когда лучше делать прививки.

Об этом сообщает портал Nature Immunology.

Группа ученых из Женевского университета в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана в Германии провели исследования на грызунах и обнаружили, что иммунная система в зависимости от времени суток имеет разное восприятие – она более функциональна в фазе покоя – это ночь и утро.

По мнению ученых, больше всего для вакцинации подходит утро, поскольку по результатам исследований миграция иммунных клеток из кожи в лимфатические узлы колеблется в течение 24 часов, что доказывает, что циркадный ритм является одним из наиболее фундаментальных биологических механизмов.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине сделали рекордное количество прививок вакциной против коронавируса – 1 миллион 740 тысяч.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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