Вакцинация продолжается: Кузин заявил, что нет никаких оснований для прекращения прививок против ковида

Вакцинация продолжается: Кузин заявил, что нет никаких оснований для прекращения прививок против ковида

Вакцинация от коронавирусной болезни продолжается во всех регионах Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, — пишет Центр общественного здоровья.

«Вакцинация проходит во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для его прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры», – заявил Игорь Кузин.

До полномасштабной войны работало более 3,5 тысяч пунктов прививок, 500 центров массовой вакцинации и 1400 мобильных бригад для труднодоступных групп населения. До 24 февраля в Украине проводили около 100 тысяч прививок в день. Теперь — 50-60 тысяч в неделю.

«Сейчас используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время они не будут использоваться, потому что у нас хватает первых двоих», — отметил главный государственный санитарный врач.

Дополнительно работают бригады, которые вакцинируют внутренне перемещенных лиц и людей, живущих в отдаленных районах.

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