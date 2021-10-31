Вакцинация подростков от COVID-19: где, чем и зачем — все волнующие родителей вопросы

Вакцинация подростков от COVID-19: где, чем и зачем — все волнующие родителей вопросы

В первую очередь — прививка подростков в Украине не обязательна. Вакцинировать детей можно только при согласии родителей и только при их присутствии.

По примеру ведущих стран мира еще 13 октября Минздрав позволил вакцинировать от коронавируса и подростков с 12 лет.

Об этом говорится 31 октября в сюжете ТСН.Тыждень.

Что означает разрешение Минздрава вакцинировать детей?

Прежде всего – это не обязательно! Прививки можно было делать и раньше, но только в специальных случаях: например, для выезда на зарубежные соревнования, учебы или детям из группы риска. И семейный врач должен был подтвердить существование такого основания. Теперь это может сделать каждый по желанию.

С какого возраста можно делать прививки и зачем?

Прививать детей рекомендуют с 12 лет. А причина – в стремительном распространении штамма "Дельта", который стал гораздо чаще инфицировать подростков.

Чем вакцинировать и почему именно этим?

Только вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Как и у взрослых, подростков вакцинируют двумя дозами с интервалом в 21-28 дней. Минздрав разрешил укол подросткам после удовлетворительных результатов, которые показала эта вакцина у детей в Великобритании, США, ЕС и Израиле.

Есть ли противопоказания для прививки именно детей?

Конечно. Как и взрослым, вакцинация противопоказана детям с аллергией на любой из компонентов вакцины.

Не рекомендуют прививки и детям, переболевшим миокардитом или перикардитом, или тем, кто перенес мультисистемный воспалительный синдром, когда одновременно поражены несколько систем организма.

Как и где можно привиться?

Во-первых, вакцинировать детей можно только при согласии родителей и только при их присутствии.

Во-вторых, согласие на прививку должен дать педиатр или семейный врач: при всех календарных прививках.

Далее с официальным направлением от врача вы направляетесь к пункту, где прививают именно вакциной "Pfizer".

Как будут подтверждать прививку детей?

COVID-сертификат подростки пока получить не смогут. Система не пропускает лиц без верификации и электронной подписи. А они в Украине возможны только с 18 лет. Но в Минцифре уверяют, что над этим работают. И уже со временем вакцинированные дети будут иметь официальные COVID-паспорта. Хотя пока нигде в мире их не требуют. Максимум – ПЦР-тест.

Поэтому цель вакцинирования детей — исключительно чтобы защитить их от коронавируса.

Вакцинация подростков от COVID-19 – зачем, чем и существуют ли противопоказания | Новости Украины

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку