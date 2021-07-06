Вакцинация детей от коронавируса: експерт рассказала, с какого возраста можно прививать и какой вакциной

Вакцинация детей от коронавируса: експерт рассказала, с какого возраста можно прививать и какой вакциной

Вакцинацию детей проводят те страны, которые уже привили взрослых.

В мире от коронавируса прививают детей старше 12 лет вакциной Pfizer Comirnaty.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала медицинский експерт UNICEF Екатерина Булавинова.

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По словам експерта, в мире пока не вакцинируют детей младше 12 лет.

"И во всех одобренных документах все же говорят — от 12 лет. Вакцинировать детей можно по разным соображениям, но в первую очередь, чтобы защитить их самих от COVID-19 и от новых штаммов", — сказала Екатерина Булавинова.

В Украине также рекомендуется прививать детей от 12 лет, в том числе тех, которые имеют опасные сопутствующие заболевания и входят в группу риска. Експерт добавила, что вакцинацию детей проводят те страны, которые уже привили большинство взрослых, в частности это — Израиль.

Напомним, в Израиле заявили, что Pfizer менее эффективна от штамма "Дельта".

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