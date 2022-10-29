Вакцина Pfizer может вызвать неожиданный побочный эффект у женщин

Исследования показали, что у некоторых женщин месячные длились дольше или были более интенсивными после вакцинации.

Обильное менструальное кровотечение может являться побочным эффектом вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19.

О таких результатах исследований сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Эксперты из врачебного агентства просмотрели данные и пришли к выводу, что "существует по крайней мере разумная вероятность того, что возникновение сильных менструальных кровотечений было вызвано этими вакцинами".

В результате регулятор рекомендовал включить обильные месячные в информацию для использования вакцины Pfizer/BioNTech.

Однако это незначительное и временное явление не влияет на женскую фертильность.

В заключении говорится, что мРНК-вакцины не приводят к осложнениям беременности у будущих мам или их детей и эффективно снижают риск госпитализации и смерти как беременных, так и небеременных женщин.

Агентство также повторило, что все результаты показывают, что преимущества вакцины Pfizer/BioNTech преобладают риски.

Напомним, COVID-19 может стать особенно опасным для женщин, женщин, которые готовятся, стать, матерями.

Читайте также: