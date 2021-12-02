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Вакцина от "Омикрона" может появиться в 2022 году: названа дата

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Вакцина от "Омикрона" может появиться в 2022 году: названа дата

Associated Press

Эта вакцина будет иметь гены против мутаций в открытом штамме.

Президент американской компании Moderna Стивен Хогэ заявил, что вакцину от штамма коронавируса Omicron могут сделать уже в марте 2022 года.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Guardian.

"Мы уже начали эту программу", – отметил он.

Вакцина будет иметь гены против мутаций в новооткрытом штамме "Омикрон". Компания ожидает ее одобрения для использования в США уже в марте 2022 года.

В то же время компания уже разрабатывает поливалентную вакцину, которая будет эффективна сразу против четырех различных вариантов коронавируса, включая "Омикрон".

Напомним, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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