Вакцина от нового штамма короновируса "Омикрон" появится в начале 2022 года — Moderna

Вакцина от нового штамма короновируса "Омикрон" появится в начале 2022 года — Moderna

В компании точно не могут сказать, насколько эффективна существующая вакцина против нового штамма коронавируса.

Представители компании Moderna заявляют, что новая вакцина против варианта коронавируса под названием "Омикрон" может быть создана уже в начале 2022 года.

Об этом сообщает CNBC.

Главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон заявил, что в ближайшие несколько недель станет известно, насколько эффективна существующая вакцина.

"Но особенность платформы Moderna состоит в том, что мы можем двигаться быстрыми темпами", — добавил Бертон.

"Если понадобится разработать совершенно новую вакцину, я думаю, нам удастся это в начале 2022 года, затем мы запустим ее в серийное производство", — уточнил представитель компании.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают создать вакцину против нового штамма за 100 дней.

В ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет множество мутаций в S-белке, что потенциально может повлиять на траекторию пандемии коронавируса.

Медики заявили, что при заражении новым вариантом COVID-19 не исчезают обоняние и вкус, а наблюдается только повышение температуры и упадок сил.

Напомним, новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой "омикрон" и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

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