Вакцина от коронавируса AstraZeneca: все, что известно о препарате

Associated Press

Эта вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

В Украине в феврале стартовала вакцинация от коронавируса. Одной из первых вакцин, которой начали прививать украинцев и активно используют до сих пор является препарат от AstraZeneca.

ТСН.ua собрал все, что известно об этой вакцине от коронавируса.

Что известно о производителях AstraZeneca

Данная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Она производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca.

Однако в Украине используют также и аналоги этой вакцины, в частности от индийского производителя Serum Institute of India, которая называется CoviShield и от компании из Южной Кореи SK Bioscience Co. Ltd — AstraZeneca-SKBio.

Все эти вакцины, независимо от названия или производителя, являются 100% аналогом оригинальной AstraZeneca и все они одобрении ВОЗ.

Как действует вакцина от AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca созданная по векторному принципу. Это означает, что после прививки в организм попадает ослаблена версия вируса, целью которой — доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.

"Вакцинация с помощью ослабленного аденовируса тренирует иммунную систему организма человека распознавать шиповидный белок и производить иммунный ответ, что позволит предотвратить развитие инфекции, вызванной SARS-CoV-2, если в дальнейшем этот вирус попадет в организм", — отмечают в ВОЗ.

Для полной защиты от коронавируса необходимо вводить две дозы AstraZenec интервалом 8-12 недель.

Какова эффективность вакцины от коронависа AstraZeneca

Производитель AstraZeneca сначала уверял, что их вакцина эффективна от коронавируса на 79%, однако впоследствии снизили этот показатель до 76%. Вместе с тем, эта вакцина на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.

Производитель AstraZeneca также уверяет, что эта вакцина защищает от нового штамма вируса "Дельта".

Украинский инфекционист Ольга Голубовская также подчеркнула, что вакцина от AstraZeneca эффективная от вируса "Дельта" на 60%.

Кому рекомендуется делать прививки этой вакциной

Исследования ВОЗ и Независимой комиссии по мониторингу безопасности данных (DSMB) рекомендует делать прививки вакциной AstraZeneca всем взрослым в возрасте от 18 лет и старше, включая людей в возрасте 65 лет и старше. Европейское агентство по лекарственным средствам не установило верхнюю возрастную границу среди людей, которым нельзя делать прививки этой вакциной.

Исследования по Великобритании показали на 80,4% эффективность вакцины AstraZeneca среди людей, средний возраст которых 88 лет.

Вакцинация рекомендуется людям с сопутствующими заболеваниями, которые были определены как повышающие риск развития тяжелого COVID-19, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания и диабет.

Кому не рекомендуется делать прививки AstraZeneca

Прививки вакциной AstraZeneca не рекомендуется людям, имеющим тяжелые аллергические реакции хотя бы к одному препарату, который входит в состав вакцины.

Также вакцинация не рекомендуется лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Что касается беременных, то еще нет достаточного количества исследований, которые показали бы безопасность вакцины AstraZeneca для будущих мам. Однако в ВОЗ рекомендуют в случае, если беременная женщина является в зоне риска, имеет опасное сопутствующее заболевание под наблюдением медицинского работника все же вакцинироваться.

Возможные побочные эффекты после вакцинации

Вероятным побочным эффектом после вакцинации AstraZeneca может быть: покраснение, отек или боль в месте укола, боль в мышцах, лихорадка, головная боль, увеличение лимфоузлов, тошнота, утомляемость, бессонница.

В ВОЗ отмечают, что самым распространенным побочным эффектом после вакцинации является головная боль, однако она должена пройти в первые 24-48 часов после вакцинации.

Если же боль сохраняется более 3 дней, усиливается при движении или в положении лежа и не утихает при применении обычных анальгетиков, или если это сопровождается поражением сосудов кожи (петехии, гематомы), нужно немедленно обратиться к врачу.

Можно ли комбинировать вакцину AstraZeneca с другими

Исследования Оксфордского университета показало, что комбинированное использование доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer демонстрирует эффективность.

Укол вакциной Pfizer лучше делать через четыре недели после прививки AstraZeneca. Однако исследование показало, что смешанные схемы приема двух доз вакцин эффективны в любой комбинации — как в случае инъекции сначала вакцины AstraZeneca, а затем Pfizer, так и наоборот.

Лучше антитела формировались у людей, получивших два укола Pfizer. Смешанный вариант давал меньший эффект, но лучше, чем две дозы препарата AstraZeneca.

Координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут в комментарии ТСН сообщал, что вакцины AstraZeneca разных производителей можно комбинировать.

"Что касется AstraZeneca, то в свое время мы получали эту вакцину индийского производителя, которая называлась Covishield, но это та самая AstraZeneca. То есть независимо от того, где эта вакцина произведена — в Индии, Корее или ЕС — это та самая вакцина. И здесь можно вакцинировать ней людей повторно ", — объяснял Олег Когут.

Какие страны используют AstraZeneca

22 февраля в Украине приняли для использования вакцину AstraZeneca, которая производится в Индии, впоследствии у нас разрешили использовать и другие аналоги этой вакцины.

В общем AstraZeneca используют во всех европейских странах, Канаде, Венгрии, Бразилии. Всего таких государств более сотни. Зато индийский аналог AstraZeneca разрешено к использованию в 40 странах мира.

Гарантирует ли прививка вакциной AstraZeneca беспрепятственные путешествия за границу?

Да, но не все ее аналоги. Это произошло из-за того, что не все страны Европейского союза хотят признавать прививки вакциной CoviShield, как возможность для выезда за границу. Поэтому глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что отказ пропускать туристов, привитых вакциной, признанной ВОЗ, является нарушением международного права. Он уточнил, что на следующей неделе проведет переговоры в Брюсселе о признании вакцин, используемых в Украине.

"Международное право гласит: если установлена ​​норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признана ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", — заявил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что европейский регулятор EMA, который еще не признал CoviShield и CoronaVac, сейчас рассматривает их документы. По его словам, в ближайшее время ожидается решение EMA по этим препаратам.

Однако часть стран Европы уже разрешила въезд привитым индийским аналогом AstraZeneca, в частности это — Австрия, Нидерланды, Словения, Греция, Ирландия и Испания.

Напомним, главный санврач Кузин пояснил, когда Украина достигнет коллективного иммунитета от коронавируса.

Новости мира: Польша планирует доставить в Украину более миллиона доз вакцины AstraZeneca

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку