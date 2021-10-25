Вакцина от COVID-19 может защищать также от других заболеваний: исследование

Вакцина от COVID-19 может защищать также от других заболеваний: исследование

Ученые исследовали плазму вакцинированных от COVID-19, для того, чтобы оценить вероятность перекрестного иммунитета с другими коронавирусами

Вакцина от COVID-19 может частично защищать также и от других болезней, которые вызывают похожие коронавирусы.

Об этом говорится в исследовании ученых из Северо-Западного университета США, пишет news-medical.net.

Ученые исследовали плазму вакцинированных от COVID-19, для того, чтобы оценить вероятность перекрестного иммунитета с другими коронавирусами, в том числе:

Сарбековирусом в частности штаммом SARS-CoV-1, который в 2003 году привел к вспышке острого респираторного синдрома (SARS).

Ембековирусом, который приводит к вспышке сезонной простуды OC43.

Мербековирусом, ответственным за ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Исследование показало, что плазма людей, вакцинированных против SARS-CoV-2, производила антитела, которые обеспечивали защиту против SARS-CoV-1 и коронавируса обычной простуды (OC43). Ученые также установили, что мыши, иммунизированные вакциной против SARS-CoV-1, разработанной в 2004 году, дали иммунный ответ против SARS-CoV-2 (COVID-19). Также по данным ученых, коронавирусные инфекции, которыми болел человек, могут защитить от дальнейших заболеваний, вызванных другими коронавирусами.

"Мы исследовали то, когда человек заразился одним коронавирусом, то может ли у него быть перекрестный иммунитет от другого. И наше исследование показало, что да", — сказал доцент кафедры микробиологии и иммунологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Пабло Пеналоза-Макмастер.

Исследование также показало, что мыши, которые были иммунизированы вакциной против COVID-19, а затем подвергшихся воздействию коронавируса простуды (HCoV-OC43), были уже меньше защищены от этого вируса. Причина, как объясняют ученые, заключается в том, что SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 — генетически похожи друг на друга, тогда как коронавирус простуды отличается от SARS-CoV-2.

"Пока коронавирусы были похожие, более чем на 70%, мыши были защищены. Но если бы они подверглись воздействию коронавирусов совсем другого семейства, вакцины могли бы обеспечить меньшую защиту", — говорится в исследовании.

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