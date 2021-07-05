Вакцина CoronaVac: как действует препарат, какие у него побочные эффекты и что о нем думают в Европе

Вакцина CoronaVac: как действует препарат, какие у него побочные эффекты и что о нем думают в Европе

Китайские инфекционисты считают, что препарат эффективен в борьбе с новым штаммом коронавируса "Дельта".

В Украине для борьбы с коронавирусной инфекцией кроме других используют китайский препарат CoronaVac. По мнению медиков, он предотвращает тяжелое течение COVID-19 и эффективен в борьбе с новым штаммом вируса "Дельта".

Как работает CoronaVac

Вакцина, которую создала компания Sinovac Biotech, изготовленна по проверенной технологии — содержит инактивированные, то есть неактивные цельные вирусные частицы коронавируса. Попадая в кровь человека, препарат дает возможность иммунитету ознакомиться с антигенами, а не только с S-белком.

Хранят CoronaVac при температуре от двух до восьми градусов тепла. А поставляют в однодозных флаконах.

Эффективность вакцины CoronaVac

По данным медиков, CoronaVac у 51% вакцинированных людей предотвратила симптоматическое течение болезни.

"Результаты тестирования эффективности вакцины показали, что она предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелое течении COVID-19 и госпитализацию у 100% исследуемых", — отметили в пресс-службе МОЗ.

В свою очередь китайские эпидемиологи заявляют, что CoronaVac эффективна при снижении риска заражения "индийским" штаммом коронавируса.

"Предварительные результаты, основанные на образцах крови тех, кто был вакцинирован этой вакциной, показали трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против "Дельты", — подчеркнул представитель компании Sinovac Biotech Лю Пейчен.

В каких странах используют

Кроме нашей страны, вакцину применяют в Боливии, Бразилии, Индонезии, Турции, Мексике, КНР и Чили.

"В Украине прививки вакциной CoronaVac начались 14 апреля 2021. Страна заключила контракты на поставку 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,7 уже получила", — отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

При этом о вакцине CoronaVac в Евросоюзе мнение неоднозначное. Сейчас препарат проходит проверку, которая покажет, могут ли привитые им туристы посещать ЕС.

Побочные эффекты CoronaVac

Наиболее распространенными побочными эффектами после вакцинации стали головная боль, боль в месте инъекции, а также усталость. Кроме того, не исключены и другие явления:

лихорадка или озноб;

боль в горле, мышцах, суставах, животе;

кашель, насморк;

диарея, тошнота или рвота;

отек или покраснение глаз;

аллергическая реакция на коже или слизистой;

покраснение в месте инъекции.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения рассказали, почему возникли перебои с поставками вакцин для плановых прививок и не повторится ли ситуация.

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