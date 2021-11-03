В Запорожье во время антиковидного митинга полиция задержала 5 участников, одного из них госпитализировали

В Запорожье во время антиковидного митинга полиция задержала 5 участников, одного из них госпитализировали

Большинство "антивакцинаторов" находились без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В среду, 3 ноября, полиция задержала пятерых нарушителей норм карантинных ограничений во время антиковидного митинга, состоявшегося под стенами Запорожской облгосадминистрации.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Судя по опубликованному полицией видео, на митинг противников вакцинации собралось около сотни человек, большинство из которых были без масок и не соблюдали дистанцию.

Правоохранители сначала предупредили нарушителей об административной ответственности, поскольку в регионе объявлен "красный" уровень эпиднебезопасности, предусматривающий дополнительные ограничения.

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"Пять граждан, которые сознательно не выполняли законные требования работников полиции и провоцировали правоохранителей и других участников собрания, были задержаны согласно статье 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Во время задержания один из мужчин неожиданно упал на землю. Полицейские оказали ему неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. С целью диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение.

По этому поводу назначено проведение служебного расследования относительно законности действий сотрудников полиции. В случае установления нарушений материалы будут направлены в Государственное бюро расследований в Запорожской области.

Напомним, в тот же день в Киеве во время акции противников вакцинации развернули автомобиль с бочкой.

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