В Южной Корее четвертая волна COVID: фиксируют рекордные цифры заражения

За прошедшие сутки зафиксировано 1275 случаев заражения COVID-19 — это максимум.

В Южной Корее фиксируют рост заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки, 7 июля, обнаружили рекордное количество заболевших с начала пандемии.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

За прошедшие сутки зафиксировано 1275 случаев заражения COVID-19. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2020 — это 1240 инфицированных. В Минздраве считают, что динамика сохранится как минимум до начала августа.

Отмечается, что более 80% новых больных коронавирусом — это жители Сеула и столичной провинции Кенга. Вспышки инфекции были в тех местах, которые чаще всего посещает молодежь. В частности, это ресторан в сеульском районе картой и частные учебные центры по изучению английского языка. Там подтверждено 326 случаев, из них в девяти человек — Дельта-штамм.

Именно поэтому в этих регионах усилили карантин — пока до 14 июля. В частности, нельзя собираться в одном месте более четырех лицам. Рестораны и кафе работают только до 22:00. Кроме того, после этого часа нельзя употребляет спиртные напитки на улице. Нарушение может обернуться штрафом в 100 вон тысяч — это 88 долларов.

Чрез ухудшение эпидемиологической ситуации президент республики Мун Чжэ Ин взволнован четвертой волной COVID-19. Он поручил усилить надзор за соблюдением мер по социальной дистанции. В частности, а за счет мобилизации полицейских и военных.

К слову, в Южной Корее первые прививки получили более 30% населения — это около 15,4 млн человек. Полностью привиты около 10,5% населения. Людей вакцинируют препаратами от AstraZeneca, Pfizer и Moderna, которые необходимо две дозы, а также Janssen — ее колят один раз.

Как сообщалось, в Тунисе зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавируса и смертей от осложнений COVID-19. За прошедшие сутки в стране обнаружили 9823 новых случаев коронавируса, а также 134 летальные исходы. Отмечается, что это ежедневный рекорд с начала пандемии в Тунисе. Всего в стране зафиксировано 465 000 заражений и более 15,7 тыс. Смертей.

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