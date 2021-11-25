В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса: имеет много мутаций и может быть более заразным

В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса: имеет много мутаций и может быть более заразным

Вариант содержит 32 мутации в шипованном белке.

В Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529.

Об этом со ссылкой на исследования британских ученых сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что эта COVID-мутация может быть более агрессивной, чем сейчас известные. Ученые отмечают, что новый вариант содержит 32 мутации в шипованном белке. Есть вероятность, что это может свидетельствовать о высокой заразности и даже устойчивости к вакцинам.

По словам директора Института генетики UCL, профессора Франсуа Баллу, такое количество мутаций могло накопиться во время "единого всплеска". Он мог возникнуть во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой, возможно, больного ВИЧ/СПИДом без лечения.

"Трудно предположить, насколько он может быть заразным. Пока это следует внимательно отслеживать и анализировать, но нет причин для чрезмерного беспокойства, если только в ближайшее время частота таких случаев не будет расти", — рассказал ученый.

Следует отметить, что B.1.1.529 впервые был зафиксирован 11 ноября в Ботсване. Пока известно о трех случаях в этой стране. Кроме того, шесть были подтверждены в Южной Африке. Еще один в Гонконге: там заболел 36-летний турист, возвращавшийся из ЮАР. После возвращения из страны он имел отрицательный ПЦР-тест, но через несколько дней у него подтвердили COVID-19.

В свою очередь, лондонский вирусолог Том Пикок замечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте "ужасающая". Он отмечает, что B.1.1.529 может быть "хуже, чем почти все остальные". В частности и "Дельта"-штамм, ныне доминирующий в мире.

Как сообщалось, всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе обусловлен тремя факторами — штаммом "Дельта", отказом от вакцинации и ослаблением карантинных ограничений. Согласно прогнозам ВОЗ, уже к марту 2022 года количество погибших от коронавируса в Европе превысит 2,2 миллиона человек.

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