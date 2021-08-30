В ЮАР обнаружили новый штамм-мутант COVID-19

Вирус уже вышел за пределы Африки и попал в Швейцарию, Новую Зеландию, Великобританию и Китай.

Южная Африка столкнулась с новым штаммом коронавируса.

Об этом сообщает местный портал Eyewitness.

Ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний идентифицировали новый штамм, получивший название C.1.2. Впервые его обнаружили в мае.

Он уже зафиксировано не только в ЮАР, но и Ботсване, Маврикии, Демократической Республике Конго. Также вирус вышел за пределы Африки и попал в Швейцарию, Новой Зеландии, Великобритании и Китая.

Вирус, вероятно, возник после длительной инфекции COVID-19 и накопился в результате дополнительных мутаций. По словам ученых, новый штамм может обладать повышенной агрессивностью и быть более устойчивым к вакцинам. Однако пока официального подтверждения таких данных нет.

ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения об этом новом штамме коронавируса.

Напомним, что опасный штамм "Лямбда" обнаружили впервые в Австрии.

Новости мира: американские ученые описали еще более опасный штамм коронавируса "Йота"

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