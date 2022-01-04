В Японии разработали одноразовую "пожизненную" вакцину против коронавируса: когда начнут использовать

В Японии разработали одноразовую "пожизненную" вакцину против коронавируса: когда начнут использовать

Клинические исследования препарата запланированы на 2023 год.

Исследователи из Токийского института медицинских наук разработали "пожизненную" вакцину, которая, по словам ученых, после однократного введения на всю жизнь защитит человека от коронавируса.

Об этом пишет The Japan Times.

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Японские ученые подчеркивают, что имеющиеся сейчас вакцины обеспечивают лишь временный иммунитет от коронавируса, а для поддержания их эффективности необходима постоянная ревакцинация. В то же время исследователи убеждены, что вакцина с "пожизненной эффективностью" позволит сэкономить средства и быстрее преодолеть пандемию.

Как сообщается, в основе нового препарата лежит разработанная британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году вакцина против оспы. Она содержит безопасный для человека вирус коровьей оспы.

"Она (вакцина против оспы – ред.) остается единственной вакциной, которая успешно уничтожила инфекционное заболевание, причем последним известным случаем был пациент в Сомали в 1977 году после скоординированной глобальной кампании вакцинации Всемирной организацией здравоохранения", – пишет The Japan Times.

Исследователи Токийского института медицинских наук говорят, что новый препарат может производить мощные нейтрализующие антитела в течении недели после прививки и вызывать сильнейший из всех существующих вакцин иммунитет на клеточном уровне.

Ученые рассказывают, что однокомпонентная вакцина уже успешно протестирована на мышах. У них иммунитет держался не менее 20 месяцев. Кроме того, новый препарат опробовали на макаках – у них вакцина сформировала защиту от пневмонии.

По плану клинические исследования "пожизненной" вакцины проведет фармацевтическая компания Nobelpharma. В испытаниях примут участие от 150 до 200 добровольцев, которые привиты против Covid-19 и переболели.

Для использования препарат может быть разрешен только после успешных результатов всех исследований. По прогнозам ученых, это может произойти не раньше 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцинированные против коронавируса, заразившиеся после этого COVID-19, могут получить "супер иммунитет". У таких людей наблюдается огромный всплеск антител до 2000%.

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