В ВОЗ заявляюють о недостатке вакцины от коронавируса

Сейчас между 129 государствами уже распределены 80 млн доз препаратов от COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о нехватке вакцины от коронавируса.

Такое мнение высказывания помощник гендиректора ВОЗ Брюс Ейлвард, пишет France 24.

По его словам, международная программа по обеспечению вакцинами COVAX находится под угрозой провала. В рамках механизма между 129 государствами уже распределены 80 млн доз препаратов от COVID-19. Впрочем, это количество на 200 млн меньше, чем ожидали в организации.

Associated Press

Ейлвард заметил, что богатые страны обещали дополнительно предоставить COVAX около 150 млн доз вакцины, но это не решит проблему. Ведь в июне е июля будет небольшое количество поставок.

"Мы готовимся к провалу, если не получим дозы ранее. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз некоторых стран, которые мы должны были получить в конкретные сроки, чтобы помочь миру преодолеть эту ситуацию", — сказал Брюс Ейлвард.

Чтобы успешно бороться с пандемией, необходимо вакцинировать 250 млн человек, отметил представитель ВОЗ. По его словам, позволит к концу 2021 года достичь уровня иммунизации 30-40% населения планеты.

Как сообщалось, штаммам коронавируса теперь дали новые официальные имена. ВОЗ сделала это чтобы не было притеснений и стигматизации стран, откуда штаммы распространяются, потому цифровую название штамма не использует ни пресса, ни общественность. Отныне так называемый "британский штамм" коронавируса окрестили альфой, "южноафриканский" — бетой, "бразильский" — гаммой.

Новости мира: ВОЗ дала официальные названия штаммам коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку