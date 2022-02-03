В ВОЗ заявили о близком завершении пандемии COVID-19 в Европе

Европейские страны могут взять под контроль распространение коронавирусной инфекции благодаря трем факторам.
В четверг, 3 февраля, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил о близком завершении пандемии коронавируса на континенте и назвал три фактора, которые будут этому способствовать.
Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на его брифинг.
По словам Ганса Клюге, поскольку холодный период зимы в ближайшее время в большей части Европы прекратится, передача вируса, естественно, снизится. Уже весной европейские страны получат возможность "для длительного периода покоя и гораздо более высокого уровня защиты населения от любого возобновления передачи".
Директор европейского представительства ВОЗ отметил три фактора, которые должны помочь взять под контроль распространение коронавирусной инфекции. Среди них — высокий уровень иммунизации, достигнутый благодаря вакцинации и естественному заражению, склонность вируса к меньшему распространению в более теплую погоду и меньшую степень тяжести болезни, который вызывает штамм "Омикрон".
"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как прекращение огня, которое может принести нам крепкий мир", — подчеркнул Клюге.
Напомним, в ВОЗ не рекомендуют странам закрывать границы из-за штамма коронавируса "Омикрон", который сейчас распространяется по миру.
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