В ВОЗ спрогнозировали спад пандемии COVID в Европе и назвали причины

В настоящее время в европейских странах бурлит штамм "Омикрон".
Пандемия COVID-19 в Европе временно, на несколько недель или месяцев, пойдет на убыль после того, как многие переболеют коронавирусом штамма "Омикрон". Снижение показателей заболеваемости произойдет благодаря коллективному иммунитету, а также вакцинации.
Об этом заявил директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге, передает Franche 24 со ссылкой на AFP.
"Вероятно, что регион движется в своего рода финал пандемии", – сказал Ганс Клюге.
Он добавил, что "Омикрон" к марту может заразить до 60% европейцев.
"В течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет, будь то благодаря вакцине или потому, что люди имеют иммунитет из-за инфекции, а также из-за снижения сезонности. Мы ожидаем, что наступит период покоя, прежде чем COVID-19 вернется к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется", – отметил Клюге.
Подобный оптимизм выразил и ведущий американский ученый Энтони Фаучи. В эфире ABC News он сказал, что в некоторых частях США "достаточно резко" уменьшается количество случаев COVID-19, "все выглядит хорошо".
Региональный офис ВОЗ в Африке также сообщил на прошлой неделе, что количество случаев заболевания COVID в этом регионе резко снизилось, а смертность уменьшилась впервые с тех пор, как четвертая волна вируса, где доминирует "Омикрон", достигла своего пика.
Исследования показали, что штамм "Омикрон" более заразен, чем "Дельта". В то же время, он приводит к менее тяжелой инфекции среди вакцинированных людей — это вызывает долгожданные надежды на то, что COVID-19 начинает переходить от пандемии к более управляемой эндемической болезни, как сезонный грипп.
Клюге предупредил, что еще слишком рано считать COVID-19 эндемичным.
"Многие говорят об эндемичном, но эндемичный означает... что можно предположить, что произойдет. Этот вирус удивлял не раз, поэтому мы должны быть очень осторожными", — сказал Клюге.
Он не исключает появления новых штаммов коронавируса.
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