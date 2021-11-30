В ВОЗ призывают не сеять панику из-за нового COVID-штамма "Омикрон"

По данным ВОЗ, пока не регистрировали смертельные случаи, связанные с Omicron.

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреезус выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны вводят слишком серьезные ограничения, которые, по его мнению, не есть необходимы из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Гебрееуса.

"Я хорошо понимаю обеспокоенность всех стран оградить своих граждан от нового варианта коронавируса, который мы еще не полностью понимаем. Я обеспокоен тем, что несколько государств-членов вводят грубые, общие меры, которые не подтверждены на доказательствах и только усугубит несправедливость ", — сказал Тедрос Адхан Гебрейесус.

Глава ВОЗ в Эфиопии призвал 194 страны-члена соблюдать "рациональные меры". Также он подчеркнул, что пока не регистрировали смертельные случаи, связанные с Omicron.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения 24 ноября сообщили о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон". Обнаружили его в Южной Африке.

Заметим, ранее врач спрогнозировал, когда новый штамм "Омикрон" попадет в Украину.

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