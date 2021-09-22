В ВОЗ назвали страны, где фиксируют самые большие вспышки коронавирусной инфекции

Количество еженедельных случаев коронавируса в мире начала уменьшаться, но не везде.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об уменьшении количества выявленных случаев коронавируса в мире, однако в отдельных странах наблюдаются вспышки COVID-19.
Об этом сообщает Globalnews.
Количество новых случаев заражения COVID-19 в течение 13-19 сентября составила более 3,6 млн. Это почти на 400 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе. Лидируют по этому показателю страны Ближнего Востока, где новых случаев стало на 22% меньше и Юго-Восточной Азии (на 16%).
Так же уменьшилась в мире количество ежедневных смертей от COVID-19 — с 62 до 60 тысяч.
Однако, в некоторых странах количество новых случаев инфицирования коронавируса наоборот растет. По данным ВОЗ, вспышки фиксируют в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.
По данным организации, штамм коронавируса "Дельта" распространен в 185 странах мира.
Напомним, врач-инфекционистка, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что есть категория людей, которые не рискуют заболеть коронавируса.