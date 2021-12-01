В ВОЗ назвали две главные причины появления в мире новых штаммов коронавируса

Глава ВОЗ призвал более богатые страны помочь в борьбе с COVID-19 странам с более низкой экономикой.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что из-за медленных темпов вакцинации и низкого уровня тестирования появляются новые штаммы коронавируса.
Об этом заявил в среду на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус, передает прессслужба ВОЗ.
"В глобальном масштабе в мире образовалась "токсичная смесь" из-за медленного охвата вакцинации и очень низкого уровня тестирования — рецепт для появления новых, более опасных вариантов ( коронавируса — ред.) ", — сказал глава ВОЗ.
Он призвал страны полностью финансировать ACT Accelerator, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам во всем мире.
Напомним, штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.
Следует отметить, что ЕС собирается рекомендовать странам-членам союза ежедневно пересматривать правила въезда после стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
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