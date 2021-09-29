В Винницкой области умерли два человека, заболевшие COVID-19 после прививки: подробности

В Винницкой области умерли два человека, заболевшие COVID-19 после прививки: подробности

Вакцинированы люди умерли в августе и сентябре.

В Винницкой области умерло 2 вакцинированных людей, заболевших коронавирусом после прививки. В них также были сопутствующие недуги.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой областной государственной администрации, пишет vinbazar.com.

По данным заместителя директора департамента Татьяны Бондаренко, вакцинированы люди, которые умерли, имели сопутствующие заболевания — инфаркт и инсульт. Это — пациенты в возрасте 64 и 79 лет, которые прошли полный курс вакцинации, однако умерли после заболевания COVID-19. Смерти этих людей зафиксировали в августе и сентябре.

Также с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Винницкой области зафиксировано:

38 случаев госпитализации пациентов, получивших 1 дозу вакцины;

25 случаев госпитализации пациентов, получивших 2 дозу вакцины.

Напомним, врач из Израиля рассказал, что вакцинация работает, однако бывают такие случаи, когда даже вакцинированы умирают от коронавируса. В частности он назвал лишь два примера, когда через COVID-19 умерли люди, привитые третьей дозой вакцины.

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