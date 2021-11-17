В Ужгороде женщине, распространявшей фейки о COVID-19, удалось избежать наказания

Женщина неоднократно в Facebook публиковала фейки о коронавирусе
Ужгородский горрайонный суд признал виновной жительницу Закарпатья из-за распространения фейков о COVID-19, однако не наказал ее из-за того, что истекли сроки наложения штрафа.
Об этом сообщает zaxid.net.
По данным суда, женщина с января по апрель 2021 года неоднократно в Facebook публиковала фейки о коронавирусе, что могло вызвать панику среди населения.
В объяснении женщина отметила, что действительно публиковала такую информацию, однако не знала, что распространяла лживые слухи. В суд ответчица не пришла. Ужгородский горрайонный суд признал женщину виновной по ст. 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов), однако закрыл производство без назначения штрафа из-за окончания сроков наложения админвзыскания.
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