В Ужгороде организуют анонимную вакцинацию: как это будет работать и кто этим может воспользоваться

В Ужгороде организуют анонимную вакцинацию: как это будет работать и кто этим может воспользоваться

Людей будут вакцинировать под вымышленным именем.

В Закарпатской области впервые в Украине организуют анонимную вакцинацию от коронавируса. Этой услугой могут воспользоваться те, кто купил COVID-сертификат, однако хотят привится, и те, кто не хочет разглашать информацию о прививках.

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Об этом сообщает zaxid.net.

По данным инициатора проекта, руководителя кафедры социальной работы УжНУ, профессора и депутата Закарпатского областного совета Федора Шандры, в области ориентировочно 4 тысячи человек купили поддельный сертификат вакцинации.

"Я обратился к врачам и в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые совершили ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье", — говорит инициатор проекта.

Врач-инфекционист Виктор Петров пояснил, что кабинет анонимной вакцинации будет работать в Ужгороде круглосуточно по улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital).

"Анонимно сделать прививку может любой из жителей Закарпатья, который по определенным причинам — религиозным или семейным — не хочет, чтобы его данные о вакцинации были внесены в систему. Также мы предоставляем возможность всем, кто приобрел фальшивый сертификат о вакцинации или имеет действующий сертификат, но фактически не получил прививки, прийти и сделать вакцинацию анонимно", – пояснил Виктор Петров.

Для всех желающих пройти анонимную прививку будут доступны все 4 вакцины, которые есть в Украине. Люди могут воспользоваться вымышленным именем, чтобы подписать разрешение на вакцинацию и получить вторую прививку.

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