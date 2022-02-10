В Украину прибыла большая партия лекарства от коронавируса: кому его будут назначать

В Украину прибыла большая партия лекарства от коронавируса: кому его будут назначать

Препарат "Ремдесивир" будет распределен между медицинскими учреждениями в соответствии с потребностями каждого региона.

Новую партию приобретенного за средства госбюджета препарата "Ремдесивир", который назначают для лечения пациентов с COVID-19, доставили в Украину.

Об этом сообщили в четверг, 10 февраля, в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Партия в количестве 43 711 флаконов "Ремдесивира" (100 мг) в ближайшее время будет распределена между медицинскими учреждениями, в соответствии с потребностями каждого региона. Стоимость одного флакона препарата составляет 300 гривен, так что на приобретение этой партии было потрачено более 13 млн грн.

Препарат "Ремдесивир" (торговое название Veklury) был разработан фармацевтической компанией Gilead Sciences, Inc. Его закупают США, ЕС, Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, ОАЭ, Таиланд и другие страны. Ремдесивир назначают для лечения пациентов с коронавирусом, которые входят в группы риска.

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"Ремдесивир" уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний во время COVID-19. Хотя течение болезни, вызванной штаммом "Омикрон", является не таким сложным, как было раньше, этот препарат все равно очень нужен", — сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

В Минздраве напомнили, что в прошлом году было закуплено более 60 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир". В январе этого года 20 тысяч флаконов этого препарата уже были развезены в регионы.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о поставке первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19.

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