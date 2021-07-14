В украинские "ковидные сертификаты" внесены изменения: у них появился срок действия

В украинские "ковидные сертификаты" внесены изменения: у них появился срок действия

Документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 будет действовать 180 суток.

В среду, 14 июля, Кабинет министр Украины установил срок действия "ковидних сертификатов", которые подтверждают вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Согласно решению Кабинета министров, срок действия этого документа составит 180 суток. В то же время было утверждено, что отрицательные результаты ПЦР-тестов будут действовать в течение 72 часов.

Сертификаты, подтверждающие вакцинацию от COVID-19 начинали работать в тестовом режиме с 1 июля. Все, кто получил две прививки от коронавируса, могут испытать пробную версию в приложении "Дія". В программе предусмотрено два формата сертификата — внутренний и внешний. С внешним сертификатом украинцы смогут пересекать границы с ЕС.

Напомним, Украина и Европейский Союз могут взаимно признать "ковидные сертификаты" до конца 2021 года. Признание этого документа позволит беспрепятственно путешествовать.

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