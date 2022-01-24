В Украине завершают регистрацию "Молнупиравира" против COVID-19: еще один препарат уже в больницах

В Украине завершают регистрацию "Молнупиравира" против COVID-19: еще один препарат уже в больницах

Препараты "Молнупиравир" и "Ремдесивир" будут использовать в Украине для лечения больных COVID-19.

В Украине за государственные средства закупили и уже отвезли в учреждения здравоохранения 20 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир". Он используется для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по итогам заседания СНБО.

Также в Минздраве на этой неделе ожидают завершение регистрации препарата "Молнупиравир".

"Это первый препарат прямого действия против COVID-19, который зашел на регистрацию в Украине. После регистрации в ближайшее время в семидневно-десятидневный срок ожидается его передача в Украину", — рассказал Ляшко.

По словам министра, этот препарат используют для лечения на амбулаторном этапе, поскольку "Молнупиравир" предотвращает переход COVID-19 в более тяжелые состояния, которые будут нуждаться в госпитализации.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие окончания COVID-пандемии в Украине уже в 2022 году.

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