В Украине зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Препарат будут выпускать в форме таблеток, поэтому он не будет иметь особых требований хранения и его будет удобно принимать.

Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат для лечения COVID-19 "Молнупиравир" для экстренного применения.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как сообщается, препарат используют для лечения COVID-19, в первую очередь, для групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

"Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир". Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время", — отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарид.

В Минздраве объясняют, что "Молнупиравир" — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, и предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Препарат будут выпускать в форме таблеток, поэтому он не будет иметь особых требований хранения и его будет удобно принимать.

В министерстве отмечают, что в мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине для лечения в стационарах пациентов от COVID-19 были закуплены препараты — "Ремдесевир" и "Тоцилизумаб". Также подписаны контракты на покупку "Молнупиравира" и "Паксловида".

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