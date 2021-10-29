В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов скорых: украинцы называют "фейковые" симптомы COVID-19

За сутки украинцы 55 тысяч раз вызвали скорую помощь.

В последние дни в Украине зафиксировали новое рекордное количество вызовов скорой помощи. В Минздраве призвали украинцев указывать медикам точные симптомы заболевания.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Медики подчеркнули, что не стоит злоупотреблять вызовом скорой помощи и добавили, что все чаще украинцы называют "фейковые" симптомы коронавируса.

"Последние дни количество обращений к "скорой" достигло исторических максимумов и уже перешло отметку в 55 тысяч вызовов в сутки. По информации из диспетчерских, случаи, когда граждане называют "нужные" симптомы для выезда бригады медиков, участились. В частности, украинцы говорят о дыхательной недостаточность, низкую сатурацию, боли в сердце. После того, как бригада приезжает по вызову, выясняется, что таких симптомов нет", — сообщили в Минздраве.

Также украинцы могут скрывать симптомы COVID-19. Тогда на такие вызовы приезжают бригады без защитных костюмов. И риск инфицироваться для медиков растет.

"Важно, что в первую очередь больной должен связаться со своим семейным врачом. Именно он должен предоставить консультацию и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения", — добавили в Министерстве.

В Минздраве напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за ложный вызов бригады экстренной медицинской помощи. Речь идет о штрафе от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 850-3400 гривен.

"Минздрав призывает каждого украинца подумать перед тем, как без причин вызвать скорую, ведь, когда медики едут к пациенту с ложными симптомами – помощи может не дождаться тот, кто действительно в этом нуждается", — подчеркнули медики.

Напомним, ранее 10 октября в Украине было зафиксировано рекордное количество вызовов "скорой помощи" и госпитализации больных. Количество обращений по номеру "103" достигло рекордных показателей — более 44 тысяч вызовов в сутки

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