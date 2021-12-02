В Украине за ноябрь сделали рекордное количество прививок — Шмигаль

Всего с начала вакцинальной кампании проведено 24 миллиона прививок.

В Украине за ноябрь сделали рекордное количество вакцин от коронавируса – более 7 миллионов.

Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Также читайте Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 11 млн украинцев

"Мы стабильно выходим на показатели 230-250 тысяч прививок в сутки. За ноябрь было сделано рекордное количество вакцин — более 7 миллионов. С начала вакцинальной кампании привито 13,5 миллиона человек, из них получили две дозы — 11,4 миллиона. Всего проведено 24 миллиона прививок", — сказал Шмигаль.

Как подчеркнул глава правительства, этих цифр все же недостаточно, поэтому он призывает всех украинцев идти к пунктам вакцинации и прививаться, чтобы защитить себя от недуга.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, прибывшей 23 февраля в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственные средства. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.