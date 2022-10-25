В Украине за неделю обнаружили почти 17 тысяч случаев COVID-19

Умерло еще 189 человек.

В течение прошлой недели (от 17 до 23 октября) в Украине обнаружили 16 908 новых случаев COVID-19. В частности, инфицировалось 1808 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В медицинские учреждения госпитализировали 4 341 больных. В результате осложнений от болезни умерло еще 189. К слову, с начала пандемии недуг унес жизни 110 008 украинцев. За прошедшую неделю поправилось — 30 615 человек.

На прошлой неделе против COVID-19 вакцинировано 126 982 человека. Отмечается, что из всех проведенных прививок 8,6% составляют первые дозы, 7,8% – вторые дозы, 70,2% – первые бустерные дозы, 13,4% – вторые бустерные дозы.

Также за все время пандемии в Украине:

заболело – 5 296 254 человек;

поправилось — 5 126 052 человека,

проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 32 603 805.

С начала вакцинальной кампании привито 16 157 762 человека, из них две дозы получили 15 347 573 человек, первую бустерную дозу – 2 605 902 человека, вторую бустерную дозу – 92 182 человека.

Как сообщалось, в начале октября в КГГА призвали жителей столицы вернуться к ношению масок в публичных местах. Предпринимателей также просят обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.

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