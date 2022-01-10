В Украине выявили около 2 тысяч новых случаев коронавируса: статистика на 10 января

В Украине выявили около 2 тысяч новых случаев коронавируса: статистика на 10 января

От болезни скончались 86 человек.

За минувшие сутки, 9 января, в Украине зафиксировано 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41). Летальных исходов – 86.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным Минздрава, за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 064 человека

летальных исходов – 86

выздоровело – 3 517 больных

За все время пандемии в Украине:

заболели – более 3,7 млн человек

выздоровели – более 3,5 млн больных

летальных исходов – 97 325

проведено ПЦР-тестирование – почти 17 млн

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Напомним, в Украине по состоянию на 9 января зафиксировано 2810 новых случаев коронавируса. Недуг, в частности, обнаружили у 163 детей и 33 медработников.

В Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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