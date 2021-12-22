В Украине вводят ревакцинацию: каких групп населения это касается

Ревакцинацию можно будет получить через полгода после второй прививки.

В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против коронавируса для двух групп населения: медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Такое решение Министерство здравоохранения приняло своим приказом №2849. Согласно решению, медики и сотрудники домов интернатного типа смогут ее получить не менее чем через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

Какие вакцины будут использовать

Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

В Минздраве отмечают, что генерация COVID-сертификата после получения бустерной дозы будет доступна в ближайшее время.

"Указанное решение актуально, учитывая временные рекомендации ВОЗ от 10 августа 2021 года. В них говорится, что из-за нехватки вакцин в мире, ревакцинальную дозу следует применять только для уязвимых категорий населения или при появлении данных о том, что с течением времени двоих доз вакцины недостаточно для надлежащей защиты», – говорится в сообщении министерства.

Напомним, получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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