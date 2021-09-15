В Украине врач-инфекционист рассказал, зачем делать ИФА-тесты на COVID-19

В Украине врач-инфекционист рассказал, зачем делать ИФА-тесты на COVID-19

Он помогает определить ответ организма на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Определить, есть ли у человека антитела к коронавирусу, можно при помощи ИФА-теста.

Об этом рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук.

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По его словам, тест позволяет узнать, есть ли у человека иммунитет к COVID-19. Он показывает наличие и качество антител в его организме.

"ИФА-тест на антитела является тестом, по которому люди ориентируется, есть у них иммунитет к вирусу или нет. Однако надо обращать внимание на титр антител. Если высокий титр, тогда он дает четкий результат. Если титр не высок, то антитела могут быть или не зафиксированы, или недостаточно четко определены. Узнать же титр антител можно с помощью ИФА-теста на антитела", — рассказал он.

Тест также помогает определить ответ организма на вакцинацию от коронавирусной инфекции — если вакцина усвоилась в организме человека, тест даст "адекватный ответ".

"Если организм ответил хорошим синтезом антител, если вакцина была качественна, не просроченная, организм был в хорошем состоянии физическом, и печень, и белок, синтетическая функция работала хорошо, тогда будет адекватный ответ ИФА-теста на антитела", — добавил Игорь Гайдук.

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