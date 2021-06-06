В Украине впервые с начала года зафиксировано меньше тысячи больных коронавирусом: где наименьшие показатели

Такая статистика также стала возможна благодаря тому, что в выходные определенное количество лабораторий закрыты.
В Украине зафиксировано уже 2214000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, но за 5 июня — меньше тысячи больных, а именно 937, что впервые с начала года.
Такие данные предоставляет МОЗ Украины.
Такая статистика также стала возможна благодаря тому, что в выходные определенное количество лабораторий закрыты. Но отмечается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Днепропетровской (131), г. Киев (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.
Случаев/прививок (1 доза):
м. Киев — 102/2 212
Винницкая область — 16/1 499
Волынская область — 21/866
Днепропетровская область — 131/4 250
Донецкая область — 37/457
Житомирская область — 42/610
Закарпатская область — -/1228
Запорожская область — 15/942
Ивано-Франковская область — 21/538
Киевская область — 81/2 859
Кировоградская область — 12/725
Луганская область — 3/665
Львовская область — 28/3 150
Николаевская область — 79/1 691
Одесская область — 21/400
Полтавская область — 12/2 802
Ровенская область — 29/639
Сумская область — 51/1 105
Тернопольская область — 43/1 177
Харьковская область — 32/3 815
Херсонская область — 61/814
Хмельницкая область — 35/455
Черкасская область — 19/2 129
Черновицкая область — 24/575
Черниговская область — 22/1 626.
Также сообщается, что за минувшие сутки в больницу попали даже больше людей, которые уже болели, чем количество новых выявленных случаев — 994 человека. Не смогли преодолеть болезнь 42 человека. Выздоровели за сутки — 4516 человек;
Также есть данные, что за сутки протестировано:
— методом ПЦР — 16749 человека,
— методом ИФА — 3953 лица,
— экспресс-тестами — 11567 человек.
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 2214517 человек;
— выздоровели — 2093228 человек;
— летальных случаев — 51 182;
— проведения ПЦР-тестов — 10336155.