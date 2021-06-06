В Украине впервые с начала года зафиксировано меньше тысячи больных коронавирусом: где наименьшие показатели

Такая статистика также стала возможна благодаря тому, что в выходные определенное количество лабораторий закрыты.

В Украине зафиксировано уже 2214000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, но за 5 июня — меньше тысячи больных, а именно 937, что впервые с начала года.

Такие данные предоставляет МОЗ Украины.

Такая статистика также стала возможна благодаря тому, что в выходные определенное количество лабораторий закрыты. Но отмечается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Днепропетровской (131), г. Киев (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

Случаев/прививок (1 доза):

м. Киев — 102/2 212

Винницкая область — 16/1 499

Волынская область — 21/866

Днепропетровская область — 131/4 250

Донецкая область — 37/457

Житомирская область — 42/610

Закарпатская область — -/1228

Запорожская область — 15/942

Ивано-Франковская область — 21/538

Киевская область — 81/2 859

Кировоградская область — 12/725

Луганская область — 3/665

Львовская область — 28/3 150

Николаевская область — 79/1 691

Одесская область — 21/400

Полтавская область — 12/2 802

Ровенская область — 29/639

Сумская область — 51/1 105

Тернопольская область — 43/1 177

Харьковская область — 32/3 815

Херсонская область — 61/814

Хмельницкая область — 35/455

Черкасская область — 19/2 129

Черновицкая область — 24/575

Черниговская область — 22/1 626.

Также сообщается, что за минувшие сутки в больницу попали даже больше людей, которые уже болели, чем количество новых выявленных случаев — 994 человека. Не смогли преодолеть болезнь 42 человека. Выздоровели за сутки — 4516 человек;

Также есть данные, что за сутки протестировано:

— методом ПЦР — 16749 человека,

— методом ИФА — 3953 лица,

— экспресс-тестами — 11567 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2214517 человек;

— выздоровели — 2093228 человек;

— летальных случаев — 51 182;

— проведения ПЦР-тестов — 10336155.

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