В Украине вакцинировано против COVID-19 почти половину населения

Пока количества вакцин, которые есть в Украине, достаточно, чтобы привить всех желающих.

В Украине против коронавируса вакцинирована уже почти половина населения.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Укринформ.

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"Вакцинация от коронавируса была одной из главных задач в этом году. Я считаю, что наша команда с лидерством Президента Владимира Зеленского с этой задачей справилась. Мы начали бесплатную вакцинацию для граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны, проверены, а главное они защищают от тяжелого течения болезни и в ближайшее время прививки будут сделаны 50% взрослых украинцев", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время того количества вакцин, которые есть в Украине, достаточно, чтобы привить всех желающих. Глава правительства отметил, что с начала года было доставлено в Украину более 40 млн доз вакцин разных производителей. На весь следующий год Украина полностью обеспечена вакцинами против COVID-19.

Напомним, на 28 декабря 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 28 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 13,5 млн украинцев.

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