В Украине в ближайшие недели может вырасти количество больных Covid – какие причины

В ближайшие недели в Украине возможно очередное увеличение заболеваемости Covid-19, в частности из-за свойства штамма "Кракен" быстро распространяться и низкий охват прививками против коронавируса.

Об этом сказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, консультант по вакцинации против Covid-19 в совместных с Всемирным банком проектах Минздрава Украины Федор Лапий, передает "Укринформ".

"Мы предупреждали о том, что есть сезонность, и она четко отслеживается. Мы говорили и два года назад о подъеме заболеваемости осенью и в конце зимы — в начале весны. В 2022 году пик пришелся на октябрь и конец зимы. И сейчас мы видим рост. Есть все основания полагать, что осенью в 2023 году не обойдется без подъема заболеваемости, а учитывая распространение "Кракена", то, что многие люди из групп риска не вакцинированы либо вообще, либо хотя бы первым бустером, то будем и дальше собирать урожай и в виде госпитализаций и в виде смертей", — сказал Лапий.

Лапий отметил, что около четырех тысяч человек каждую неделю госпитализируют из-за Covid-19, и это тяжелые случаи.

"Что такое четыре тысячи в неделю госпитализированных в условиях войны, когда перегружена система здравоохранения. Одна большая областная больница — это 400-450 коек. Это примерно 10 областных больниц в неделю полностью загружены пациентами. Вакцинация может это предупредить", — подчеркнул. Лапий.

Он отметил, что в Украине есть вакцины в достаточном количестве для прививки желающих.

"Если люди не придут на вакцинацию, будем ожидать ближайшие недели роста заболеваемости, поскольку есть четкая сезонность, ближе к лету будет снижение количества случаев, но осенью мы должны готовиться к следующему сезону. Какую цену мы заплатим за этот сезон – вопрос риторический, но как будет развиваться ковид далее, насколько будет мутировать, ни один вирусолог не может спрогнозировать", — резюмировал эксперт.

Напомним, в ВОЗ спрогнозировали, когда закончится COVID-пандемия.

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