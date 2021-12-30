В Украине уже в феврале ожидают широкое распространение штамма "Омикрон" — Данилов

В Украине уже в феврале ожидают широкое распространение штамма "Омикрон" — Данилов

На заседании СНБО отметили необходимость более активной вакцинации, чтобы уберечь жизнь и здоровье украинцев.

В четверг, 30 декабря, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил о распространении штамма "Омикрон" на территории Украины.

Об этом сообщил на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, украинцам не удастся избежать заражения новым штаммом коронавируса, который более заразен и опасен.

"По нашим прогнозам, в феврале можем иметь "Омикрон" у себя в очень больших объемах", — сказал Алексей Данилов.

К этому времени, как пояснил он, до Украины дойдет волна распространения коронавирусной инфекции из Европы, насколько она будет большой, будет зависеть от того, сколько наших граждан во время новогодне-рождественских праздников побывает в европейских странах.

"80 процентов всех случаев, которые сейчас есть в Украине, это люди, которые непосредственно находились за границей", — отметил он.

По этому поводу на заседании СНБО говорилось о необходимости увеличить количество вакцинированных граждан в Украине, ведь прививка помогает перенести болезнь в более легкой форме.

"У президента было много вопросов, которые касались вакцинации населения", — отметил Данилов.

В частности, Зеленский призвал министерство здравоохранения вернуть тот уровень вакцинации 300 тысяч человек в сутки, который был раньше, вместо нынешних 120-150 тысяч.

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Напомним, в Европе после Рождества бешеными темпами растет количество новых случаев коронавируса. Во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных.

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