В Украине школьников и студентов хотят отправить на дистанционку: когда дети останутся дома

В Украине школьников и студентов хотят отправить на дистанционку: когда дети останутся дома

Ввести такую форму обучения планируется с 27 января по 25 февраля.

В Украине из-за вспышки коронавирусной инфекции учеников 5-11 классов, а также студентов рекомендуют перевести на дистанционное обучение.

Об этом сообщили на сайте правительства Украины.

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Министерство образования и науки отправило в учебные заведения письма с рекомендациями отправить учеников 5—11 классов на “дистанционку”. Кроме того, на удаленное или смешанную форму обучения просят отправить и учеников профессионально-технического образования.

Из дома придется учиться и студентам высших учебных заведений. Ввести такую форму обучения планируют с 27 января по 25 февраля.

"Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учениками специальных учебных заведений и 1-4 классов ЗЗСО разрешается. В письмах указано, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с коллективами заведений по организации образовательного процесса в условиях карантина, а также организовать информирование работников и соискателей образования о мероприятиях, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19", — добавили на правительственном сайте.

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