В Украине разрешили вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19

Последнее важное изменение в Украине – разрешение вакцинации детей 5-11 лет против COVID-19.

Об этом пишет Минздрав.

Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer). Для детей в возрасте 5-11 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов. Речь идет о форме N063-2/о – согласно статье 43 «Основ законодательства о здравоохранении». Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Важно, Украина сейчас ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5-11 лет предполагает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых. В ближайшее время эта вакцина будет доступна в Украине.

Что фактически имеем сейчас:

Взрослые люди от 18 лет должны получить базовый курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами вакцин CoronaVac или Pfizer.

Через 5 месяцев после первичного курса всем людям старше 18 лет следует сделать первую бустерную прививку.

Через 4 месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения COVID-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.

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В Украине доступно почти 5 млн вакцины CoronaVac, около 400 тысяч доз вакцины Pfizer и 30 тысяч вакцины Janssen.

Напомним, что за прошедшую неделю обнаружено почти 37 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 90 инфицированных, в медучреждения госпитализированы 6273 пациента.

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