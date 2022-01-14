В Украине разрешили клинические испытания нового лекарства против коронавируса

В Украине разрешили клинические испытания нового лекарства против коронавируса

Исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.

В Украине Министерство здравоохранения разрешило проводить клинические испытания лекарственного средства против коронавируса.

Об этом идет речь в приказе Минздрава Украины.

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Так, исследовать, в частности, собирающийся порошок альтеплаза и растворитель для приготовления инъекций/инфузий.

"Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дис -синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией COVID-19", — говорится в сообщении.

Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 22 декабря, одобрило первые таблетки против COVID-19 "Паксловид" (Paxlovid), разработанные американской фармкомпанией Pfizer.

Кроме того, в Израиле ученые проводят клинические испытания препарата против коронавируса под названием Amor-18. Во время второго этапа исследований все 18 человек, принимавших лекарства, поправились.

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