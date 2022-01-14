В Украине разрешили испытание лекарства от COVID-19: что это за препарат и в каких медучреждениях

Испытывать лекарства будут в двух медучреждениях Украины: в Киеве и Ивано-Франковске.
Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида подписал приказ №62, разрешивший в Украине проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса.
Соответствующий приказ от 13 января был опубликован на сайте министра.
"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", — говорится в приказе.
Как отмечается в приложении к документу, будут испытывать порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.
Речь идет об открытом рандомизированном исследовании фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией COVID-19.
Испытывать лекарства будут в двух медучреждениях:
- Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета, терапевтическое отделение №1.
- Киевская городская клиническая больница №17 исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), блок интенсивной терапии.
Напомним, Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", используемого для лечения COVID-19. Этот препарат уже зарегистрировали для использования Великобритании, США, ЕС. Их будут использовать, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.
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