В Украине разрешили испытание лекарства от COVID-19: что это за препарат и в каких медучреждениях

В Украине разрешили испытание лекарства от COVID-19: что это за препарат и в каких медучреждениях

Испытывать лекарства будут в двух медучреждениях Украины: в Киеве и Ивано-Франковске.

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида подписал приказ №62, разрешивший в Украине проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса.

Соответствующий приказ от 13 января был опубликован на сайте министра.

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"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", — говорится в приказе.

Как отмечается в приложении к документу, будут испытывать порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.

Речь идет об открытом рандомизированном исследовании фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией COVID-19.

Испытывать лекарства будут в двух медучреждениях:

Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета, терапевтическое отделение №1. Киевская городская клиническая больница №17 исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), блок интенсивной терапии.

Напомним, Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", используемого для лечения COVID-19. Этот препарат уже зарегистрировали для использования Великобритании, США, ЕС. Их будут использовать, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

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